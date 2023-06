Arena del borgobello

La stagione estiva dell’improvvisazione teatrale organizzata da Voci e Progetti si apre stasera alle 21 all’Arena di Borgobello in via del Cortone con lo spettacolo “Perugia vs Perugia“: in scena due squadre perugine con otto improvvis-attori pronti a sfidarsi a colpi di emozioni, storie e fantasia, con il giudice Achille Jr. Roselletti, un presentatore, musica e divertimento. Tutto è improvvisato con il pubblico coinvolto a suggerire ispirazioni e decretare il vincitore. La serata ha uno scopo benefico, con l’incasso devoluto in beneficienza alla Croce Rossa Italiana per il progetto È estate per le mamme. Ingresso 13 euro, ridotto per acquisti e prenotazioni on line a 10 euro (www.vocieprogetti.it)