Cresce l’attesa per uno dei momenti clou del festival FuoriPost che sta portando ogni sera a Perugia, all’arena del Barton Park, i protagonista del cinema italiano. Stasera alle 21 tora in città Nanni Moretti, che si è anche prestato per un cameo nello spot promozionale dell’Arena realizzato da Anonima Impresa Sociale. L’occasione sarà ghiotta per i suoi tanti fan: Moretti incontrerà il pubblico a margine della proiezione di un grande classico come il suo “Aprile”, film che ha superato il quarto di secolo d’età e regalerà la visione de “Il grido d’angoscia dell’uccello predatore (20 tagli d’Aprile)”, un suo corto presentato a Cannes nel 2003.