Aree interne, in arrivo due milioni per Todi

Il 2025 sarà l’anno dell’Area Interna di Todi e degli altri sette Comuni della Media Valle del Tevere. Entro febbraio sarà presentata alla Regione la versione definitiva della Strategia d’area e dell’organizzazione di percorsi partenariali e relativi investimenti. L’amministrazione Ruggiano ha definito gli assi di intervento per i primi 2 milioni a disposizione a valere su fondi Fers. Di questi, 835mila euro saranno destinati alla riqualificazione della fascia periurbana al centro storico e dei terreni lungo il fiume Tevere in località Ponterio. Si interverrà per la bonifica del Fosso delle Lucrezie, con nuovi percorsi e piantumazioni per la stabilità del versante e una maggiore fruibilità. Nella piana del Tevere previsti la riqualificazione ambientale di aree golenali e arginature, l’ampliamento e miglioramento della rete sentieristica e la realizzazione di un giardino didattico. Altri 800mila euro saranno destinati al Quartiere Europa con la riqualificazione di edifici e spazi pubblici. Inserita la ristrutturazione dell’ex bocciodromo che verrà destinato a centro culturale e il miglioramento di parchi ed aree verdi. Ulteriori 230mila euro verranno utilizzati per il recupero edilizio di spazi pubblici del complesso del Comune in piazza di Marte.

s.f.