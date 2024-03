Area verde dedicata a Giuseppe . Maria Nardelli

GUBBIO – Un’area verde con piante aromatiche e non allergizzanti dal nome “Oasi dei profumi e del respiro: urban bee park” e dedicata all’eugubino Giuseppe Maria Nardelli, farmacista, biologo e giornalista oltre che noto etnobotanico che si è sempre occupato anche di biodiversità e ristrutturazione dei parchi storici, sarà inaugurata domani venerdì 15 marzo presso il Parco Giuseppe Pascoletti a Ponte San Giovanni di Perugia. L’area verde è stata realizzata tenendo conto della forma del nostro apparato respiratorio, su proposta e progetto del Lions Club Perugia Host, e le specie vegetali che la compongono contribuiscono alla salubrità dell’aria. Inoltre, il giardino è stato pensato per essere un laboratorio ambientale a cielo aperto per le scuole di ogni ordine e grado ed è a disposizione dei cittadini che non mancheranno di rispettare la sua integrità.