Area attorno alla basilica, c’è l’ok Arriva il momento del restyling

L’amministrazione comunale ha ottenuto un importante contributo, oltre 240mila euro, sui fondi del “Psr per l’Umbria 2014-2020” sulla base di un progetto che riguarda la riqualificazione della rete escursionistica, dei percorsi ciclo-pedonali con valorizzazione delle aree rurali. Il costo è dell’opera è di circa 300mila euro di cui l’80 per cento finanziati dal Bando regionale. La zona interessata – come informa l’assessore Marco Morelli - è situata in prossimità della Basilica di S. Ubaldo e si estende in un’area che comprende sia monumenti di grande valenza storica ed architettonica quali la Rocca Maggiore del monte Ingino, sia la struttura in ferro sulla quale si aggrappa la stella luminosa che completa e valorizza l’Albero di Natale più grande del mondo. Nel progetto è prevista inoltre la riqualificazione degli spazi verdi, un’area di grande valenza ambientale e naturalistica. Al suo interno, sottolinea l’assessore Morelli, "vi sono alberi e arbusti sempre verdi e la riqualificazione richiederà sicuramente maggiore attenzione e dedizione nelle cure colturali e manutentive al fine di preservare, mantenere e migliorare il suo importante aspetto ornamentale".

Ad oggi, sottolinea, si trova in una condizione parzialmente degradata in quanto negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda la sentieristica sono stata eseguiti interventi non sufficienti ad evitare erosioni dello strato superficiale. I lavori verranno effettuati in periodi non coincidenti con la festa dei Ceri, festività natalizie o pasquali eccetera. "In futuro – conclude Morelli, attento a reperire risorse essenziali per incrementare il bilancio della civica amministrazione – sarà indispensabile orientarsi ai bandi Nazionali ed Europei per poter finanziare le opere pubbliche; le risorse dei Comuni vengono annualmente erose dall’aumento della spesa corrente che impegnerà in maniera crescente le finanze degli enti".