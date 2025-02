“Ardesia” e “Digital Board” si mettono in maschera!

Ciao! Sono Ardesia la lavagna nera, sì … lo so, sono un po’ vintage ma ancora sono qui. Accanto a me c’è la mia amica Digital Board che non fa altro che vantarsi dicendo che è moderna e tecnologica, ma io non mi lascio intimidire, anch’io ho i miei assi nella manica! Ecco come vanno le cose tra noi.

Ardesia: "Allora Digital Board dimmi un po’, come va da schermo brillante? Sempre tutta perfettina e luccicante!"

Digital Board: "Dai, non farmi ridere, io posso fare un sacco di cose: mostro video, faccio ascoltare musica, scrivo con mille colori diversi. Tu invece? Tutta polvere di gesso e scritte sbiadite…!".

Ardesia: "Ridi, ridi! Sono un pezzo di storia. E sai una cosa? Quando un bambino scrive su di me è sempre un momento magico invece tu, con un semplice “svuotatutto” puff… sparisci all’istante!".

Digital Board: "Ehi, però io sono velocissima e super cool! Devi accettarlo: il futuro e’ mio! Tu non ti senti un po’ … démodé con questa mise polverosa?".

Ardesia: "Ah! Fai pure la grande, quante volte ti ho vista bloccata, con la schermata blu della disperazione! E poi io non mi scarico come te, mi possono usare in ogni momento!".

Digital Board: "Uff! Ammetto che su qualcosa hai ragione, forse scrivere con il gesso ha un certo fascino. Eh! Dai, ogni tanto mi sei anche simpatica, in fondo siamo entrambe importanti, tu fai sognare con la fantasia, io con la tecnologia".

Ecco: la diversità diventa un valore!