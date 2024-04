Apre ’I luoghi di Braccio’. Con il percorso multimediale

MONTONE – Uno spazio multimediale per raccontare la storia di Montone e quella del grande capitano di ventura Braccio Fortebraccio e della sua famiglia. Verrà inaugurato domani alle 11, al museo di San Francesco, percorso innovativo, interattivo e ricco di suggestione fatto di cinque stanze ed intitolato "I luoghi di Braccio Fortebraccio da Montone" realizzato grazie al progetto del Comune e al finanziamento del Gal "Area Interna Nord Est Umbria. Nella prima stanza viene raccontato il territorio; si prosegue con l’approfondimento dedicato alle origini del borgo per poi passare alle pergamene contenute nell’archivio storico. La quarta stanza è dedicata a Braccio Fortebraccio, alla famiglia, alle sue conquiste. Nell’ultimo spazio una proiezione sui beni culturali del borgo sulle sue opere d’arte, sia presenti che ospitate in altre parti del mondo. La consulenza scientifica del progetto è stata curata dai docenti universitari Manuel Vaquero Piñeiro ed Erminia Irace. Progettista e direttore dei lavori dell’allestimento multimediale l’architetto Francesco Rosi; direttore dei lavori delle opere architettoniche l’architetto Linda Pettinelli;rResponsabile unico del procedimento (Rup) del Comune Claudio Mariotti. La parte multimediale a cura di Promovideo Perugia. Nel pomeriggio alle 18.00 a San Francesco il concerto "Incontro Incanto, la bellezza", con la corale The Streetsinger di Weert e la corale Braccio Fortebraccio.

Pa.Ip.