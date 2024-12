Appuntamenti natalizi. Musica e spettacoli

SPOLETO Musica di strada lungo le vie dello shopping. Oggi le vie del centro storico a partire dalle 17 saranno animate dalla Oversoul Street Band, 15 musicisti (fiati e percussioni) in formazione itinerante insieme ad una voce femminile. La musica dell’anima ovvero il Soul è quella che meglio rappresenta la band, oltre al R&B e al funky attraverso brani di Aretha Franklin, Otis Redding, Steevie Wonder, James Brown tanto per citarne alcuni. OverSoul Street Band si presenta offrendo uno spettacolo musicale arricchito da diverse coreografie.

Sempre oggi e sempre alle 17, a Palazzo Mauri, torna Loretta Bonamente con uno spettacolo natalizio per bambini dai 5 agli 11 anni, l’inedito libro “Il Natale di Biancaneve“.

Continuano anche gli appuntamenti della Pro Loco di Spoleto “A. Busetti“ che questa settimana presenta un Concerto di Natale a cura di Aido nella sala Eugenio IV della Rocca Albornoz.

Nelle sale dell’ex museo civico e nella sala degli Ori in via Saffi è possibile ancora (fino al 14 gennaio) visitare le mostre di Spoleto, la Città in un Presepe.