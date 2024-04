Approvato all'unanimità il bilancio 2023 del Servizio Idrico Integrato di Terni: investimenti in crescita e gestione efficiente

TERNI L’assemblea dei soci del Servizio idrico integrato ha approvato il bilancio di esercizio 2023. La seduta, che si è svolta con la partecipazione dell’84 per cento del capitale sociale, si è conclusa con l’approvazione del bilancio all’unanimità

Nel 2023, spiega la società, "sono stati fatti investimenti per 16 milioni, risultato raggiunto grazie agli interventi, a cura dei soci operatori Asm, Aman e Umbriadue, che con il loro contributo alle attività di esercizio ed alle manutenzioni, ha determinato fortemente il risultatoe la qualità del servizio percepiti dai clienti e dal territorio". Gli investimenti per abitante sono aumentati, passando da 49 euro nel 2021 a più di 76 euro nel 2023, valore superiore all’importo medio investito a livello nazionale. "Esprimo grande soddisfazione – afferma il presidente Carlo Orsini – per i risultati raggiunti, che reputo lusinghieri. Sii sta crescendo sotto il profilo della reputazione aziendale sia grazie agli investimenti, che alle iniziative messe in campo sul territorio, dimostrando vicinanza alla comunità". "L’esercizio 2023 - aggiunge l’ad Giuseppe Testa - restituisce un bilancio che riflette una gestione efficiente dei costi. Abbiamo conseguito un miglioramento dei risultati reddituali, presentando un margine operativo lordo di oltre 15 milioni di euro, circa un milione in più rispetto al 2022".