Appello degli agricoltori ai politici "Serve un mattatoio territoriale"

TERNI – Appello della Cia (Confederazione italiana agricoltori) dell’Umbria ai sette candidati sindaco per la "realizzazione di un mattatoio territoriale, coinvolgendo anche i comuni limitrofi". Appello lanciato in un incontro con gli stessi aspiranti sindaco. "Il settore zootecnico – sottolinea l’associazione – è di grande importanza per la nostra città e per i territori circostanti, rappresentando una fonte di reddito per molte famiglie e contribuendo alla valorizzazione dei prodotti tipici locali. Tuttavia, la mancanza di un mattatoio territoriale rappresenta un ostacolo importante per lo sviluppo di questo settore, costringendo gli allevatori a trasportare gli animali nelle strutture presenti nelle zone limitrofe che, ad oggi, risultano inefficienti, piccoli e caratterizzati da alti costi di lavorazione. Un mattatoio territoriale rilancerebbe il comparto, consentirebbe agli allevatori di abbattere le spese, anche a vantaggio dei consumatori, e potrebbe favorire la nascita di opportunità imprenditoriali e di lavoro".