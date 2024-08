Appalto mense scolastiche, incontro positivo con sindacati e aziende

GUBBIO – A fine luglio la preoccupazione per lavoratori e lavoratrici impiegati nelle mense scolastiche del comune di Gubbio e nei comuni limitrofi cresceva sempre di più. Questo perché il cambio di appalto nella gestione non garantiva le adeguate sicurezze agli oltre cinquanta tra lavoratori e lavoratrici impiegati nelle mense scolastiche. Dopo la reiterata richiesta da parte dei sindacati Filcams Cgil Perugia, Fisascat Cisl Umbria, Uiltucs Umbria Uil di un incontro insieme a tutti i soggetti coinvolti, è avvenuta una riunione che ha cambiato le carte in tavola. "Presenti il sindaco Fiorucci, l’assessore Rughi, le organizzazioni sindacali, alcune lavoratrici e l’azienda Althea S.r.l., risultata aggiudicataria del nuovo appalto. Al termine degli incontri tutte le parti si sono dichiarate soddisfatte, è stato stabilito che i passaggi contrattuali avverranno alle stesse condizioni del precedente appalto, nei primi giorni di settembre", si legge nella nota del comune di Gubbio. La situazione è dunque risolta, con i lavoratori che possono godere delle vecchie garanzie.