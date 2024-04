Aperture straordinarie del Museo etrusco “Claudio Faina“

ORVIETO Il Museo etrusco “Claudio Faina“ prosegue le aperture straordinarie in questo mese di aprile per accogliere i tanti turisti che scelgono di visitare Orvieto, l’antica Velzna etrusca. Per i ponti del 25 aprile e del primo maggio, il Museo, che solitamente resta chiuso di martedì, effettuerà un’apertura straordinaria martedì 23 e martedì 30 aprile, secondo il consueto orario continuato, dalle 9.30 alle 18, con ultimo ingresso alle 17.30. Questo ampliamento dell’attività di promozione e valorizzazione culturale, con cui il Museo intende veicolare la conoscenza dell’antico, è rivolto a chi vorrà fare visita ai suggestivi ambienti e alle preziose collezioni esposte, per immergersi nell’affascinante mondo del passato e conoscere la storia dell’antica città etrusca, che fu una delle città-stato più importanti dell’Etruria e l’ultima a cadere in mano romana nel 264 a.C.