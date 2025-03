“Aperto per restauro“ a Palazzo degli Oddi

La Fondazione Macsa di Palazzo degli Oddi Marini Clarelli in via dei Priori dà appuntamento domani alle 17.30 con “Aperto per restauro“: la presentazione del restauro della tavola con la Sacra Conversazione (Madonna col Bambino tra san Giovanni Battista e san Savino vescovo) attribuita a Giovan Battista Caporali e del catalogo, edito da Aguaplano che ne illustra le vicende storiche e conservative, il restauro e mette a fuoco con dati inediti e molte novità la proposta attributiva a Caporali. Saluti di Ilaria Borletti Buitoni, presidente del Comitato delle celebrazioni per il quinto centenario dalla morte del Perugino e Valerio De Cesaris, rettore UniStranieir, con relatori Luciano Arcangeli e Francesca Capanna Saranno presenti Caterina Bon Valsassina, Maria Rita Silvestrelli, Giovanni Luca Delogu, Elena Mercanti, Roberto Saccuman.

La tavola, mai esposta finora, sarà allestita nel Salone d’ingresso al piano nobile. Al termine della presentazione il pubblico la potrà vedere per la prima volta come, dal 17 marzo, tutti i visitatori della casa museo.