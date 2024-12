Aperto l’Anno santo: "Sperare non delude"

"La speranza che non delude": è il messaggio che il vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini ha rilanciato ieri sera dalla cattedrale di Città di Castello per l’apertura dell’Anno santo. Il Giubileo è quello dei “Pellegrini della Speranza“ e il vescovo ha accolto i fedeli e le istituzioni nella Cattedrale gremita: "Siamo tutti spettatori e a volte persino protagonisti, delle conseguenze disumane che un mondo senza speranza certa e concreta è costretto a vedere e a subire. Senza la speranza ogni fratello è sconosciuto, nemico, straniero, inutile. E, nell’animo umano, questo motiva e giustifica troppo spesso il sospetto, il giudizio, l’indifferenza, la lontananza e la violenza". Un monito dall’altare per invitare ad aprirsi verso gli ultimi, ma anche un messaggio alle famiglie, chiamate a riscoprire il senso della speranza: "Dentro le nostre case si manifestano con maggiore crudezza le insidie di questo nostro tempo. Pensiamo alla fragilità delle relazioni affettive e i continui assalti che subiscono. Il timore di progettare la costruzione di una nuova famiglia, sfuggendo al canto stonato delle sirene avverse che adorano il benessere personale prima che il dono di sé", ha aggiunto il vescovo. Nelle parole di monsignor Bedini un cenno alla crisi economica: "La precarietà del lavoro, come contributo personale alla vita del mondo e sostegno dignitoso alla propria famiglia, troppo spesso sfruttato, senza tutele e scarsamente remunerato…". Tra le tematiche affrontate nell’omelia in Cattedrale a Città di Castello anche quello della salute e l’importanza di poter contare sulle prestazioni della sanità pubblica.