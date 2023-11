Il Palazzo Cesi di Acquasparta ospita (domani alle 17) l’evento "Aperibusiness: verso un Futuro Sostenibile per l’Imprenditoria Umbra". "“Aperibusiness” - spiegano i promotori - sarà l’occasione per presentare quattro progetti innovativi di imprenditoria collaborativa sul territorio umbro, che riguardano quattro importanti settori: agricoltura circolare; incoming di matrimoni e incontri d’affari internazionali; riqualificazione e ripopolamento di borghi fantasma e creazione di un centro multiservizi smart e innovativo per assistenza e consulenza alle imprese umbre". Interverrà Davide Venturi, Director che con Federico Falini dirige la Region BNI Perugia Rieti Terni. Saranno presenti Area12 Consulting, che terrà un intervento sulla finanza agevolata alle imprese, e La Madia 2.0, che offrirà la testimonianza di un progetto già attivo sul territorio. Inoltre, parteciperò anche l’Associazione No Profit “Io Compro Umbro”.