Anziano malato si allontana dall’abitazione

SPOLETO Anziano gravemente malato esce di casa e si perde, ma i carabinieri dopo poche ore lo rintracciano, in stato confusionale e sotto la pioggia. A dare l’allarme dell’improvviso allontanamento dall’abitazione di famiglia, nei giorni scorsi nel tardo pomeriggio, era stata la figlia dell’uomo, di 80 anni, particolarmente preoccupata perché il padre soffre di una grave patologia, che verosimilmente non gli avrebbe consentito di avere riferimenti per tornare a casa. L’anziano si era allontanato sotto la pioggia e questo preoccupava ulteriormente la donna. La centrale operativa ha allertato le pattuglie sul territorio e nel giro di poche ore è stato rintracciato l’anziano, che si trovava in località Eggi, sotto la pioggia, in profondo stato confusionale e infreddolito. I militari della compagnia di Spoleto hanno richiesto l’intervento del personale medico del 118.