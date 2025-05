Anziani, pessima qualità della vita. Tanti i servizi ’scarsi’ per gli over 65

L’Umbria offre un quadro a luci e ombre nella nuova classifica de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita per fasce d’età. Se da un lato giovani e bambini possono contare su buoni livelli di benessere, per gli anziani il bilancio è decisamente più critico. Per i giovani (18-35 anni), Perugia (26esima) e Terni (36esima) si posizionano nella parte alta della classifica. A trainarle sono indicatori culturali e ricreativi: Perugia è 15esima in Italia per numero di concerti e Terni brilla per la convenienza degli affitti (settima). Bene anche l’offerta di eventi e locali (Terni 12esima, Perugia 17esima) e le aree sportive (Terni 20esima, Perugia 31esima). Tuttavia, emergono alcune criticità. A Perugia preoccupa l’imprenditorialità giovanile, tra le peggiori d’Italia (105esima), mentre a Terni pesa il divario nei canoni d’affitto tra centro e periferia (99esima). Sul fronte dei bambini (0-14 anni), il dato più confortante arriva dalla scuola: Terni è quarta e Perugia undicesima per incidenza di competenze alfabetiche non adeguate, migliorando la media nazionale. Perugia vanta anche mense scolastiche accessibili (14esima) e un buon rapporto tra pediatri e residenti under 14 (19esima), mentre Terni eccelle nelle competenze numeriche (11esima) e nel verde attrezzato per i più piccoli (16esima). Permangono però carenze strutturali: entrambe le province sono in coda per la presenza di palestre scolastiche (Perugia 97esima, Terni 88esima), e i bassi tassi di fecondità confermano un contesto poco favorevole alla natalità. Ben più preoccupante è il quadro per gli over 65. L’Umbria si colloca nelle retrovie: Perugia è 60esima, Terni addirittura 101esima. A pesare sono soprattutto le pensioni, tra le più basse d’Italia (Perugia 104esima, Terni 107esima). Perugia registra un alto consumo di farmaci per depressione e malattie croniche (entrambi 90esima), mentre Terni è tra le ultime per assistenza sociale agli anziani (105esima) e per spesa dedicata (95esima). Qualche nota positiva arriva dalla speranza di vita a 65 anni (Perugia 20esima, Terni 53esima) e dalla disponibilità di orti urbani nel capoluogo umbro (10° posto). Terni, invece, si distingue per i posti letto in Rsa (34esima, meglio dei ’cugini’).