Anziani, l’Umbria non brilla per qualità della vita

Nonostante una popolazione sempre più anziana in Umbria la qualità della vita per chi ha più di 65 anni non è tra le migliori. E’ questo uno degli indici della rilevazione del Sole 24 Ore che ha pubblicato le tre classifiche dei capoluoghi di provincia italiani per qualità della vita in base alle tre fasce d’età. Perugia, infatti, si piazza al 44esimo posto per gli anziani e Terni addirittura all’85esimo. I parametri da cui si deduce la non buona qualità della vita sono rilevati sulle persone sole, gli utenti dei servizi sociali comunali, il consumo di farmaci per malattie croniche, il consumo di farmaci per la depressione, i geriatri ogni 10 mila oltre 65 anni, gli infermieri, i posti letto nelle Rsa , gli esposti per inquinamento acusitico. E ancora sono stati prese in esame la partecipazione civile over 50, le biblioteche, gli orti urbani. Le cose in Umbria vanno certamente meglio per i bambini: nella classificaa sul benessere che la società è in grado di offrire agli under 14, Perugia si piazza infatti in 32esima posizione e Terni 39esima. I risultati anche qui sono stati elaborati tenendo conto di alcuni parametri precisi come i giardini scolastici, gli spazi abitativi, la quota di bambini che hanno usufruito dei servizi comunali, il verde attrezzato, o il numero di pediatri piuttosto che della percentuale di bimbi con competenza sia numerica che alfabetica non adeguata, gli edifici scolastici con la palestra, la spesa sociale per famiglie e minori, i progetti Pnrr per l’istruzione fino al numero dei delitti a danno di minori. Per quanto riguarda i giovani, invece, nonostante la presenza di due atenei universitari, Perugia fa peggio di Terni: 47esima posizione rispetto alla 36esima.