Anziana sola aiutata dai carabinieri

ORVIETO Non solo repressione, ma anche gesti di aiuto e altruismo. Protagonisti i carabinieri. Una signora ultrasettantenne, invalida, residente nel centro storico di Orvieto, domenica scorsa non riusciva ad accendere la caldaia. Sola in casa, senza poter chiamare nessuno, ha deciso di contattare il numero di emergenza 112 L’operatore della centrale percepisce il disagio della donna, la rassicura ed allerta una pattuglia, che in pochi minuti raggiunge l’abitazione. L’anziana fa entrare i militari, in casa effettivamente fa freddo, la caldaia è sul balcone, troppo in alto perché la signora possa raggiungerla da sola: i carabinieri si attivano ed in pochi istanti fanno ripartire l’apparecchio. S’intrattengono ancora qualche minuto con la donna, si assicurano che i termosifoni si siano avviati. Poi ricevono un sentito ringraziamento.