Anziana scippata della collanina mentre era affacciata alla finestra

TERNI Un’anziana di oltre 75 anni scippata della collanina mentre era affacciata alla finestra dela sua abitazione, al piano terra. Non solo. Per far sporgere la signora, una donna, incinta, le ha chiesto un bicchiere d’acqua, per poi derubarla. Inquietante e vergognoso quanto avvenuto il 20 agosto scorso a Borgo Bovio. La squadra mobile della polizia ha denunciato per furto con strappo, un uomo e una donna, entrambi di 46 anni, romeni e pluripregiudicati. Con loro anche un terzo complice. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, la 46enne, in stato di gravidanza, è entrata nel cortile del palazzo e ha chiesto un bicchiere d’acqua alla signora alla finestra; quando l’anziana si è sporta per porgere il bicchiere è scattato lo “strappo“ della collanina. La donna è fuggita a bordo di un’auto ferma davanti al palazzo; ad annotare alcuni numeri della targa è stato però un passante che portava a spasso il cane. Da qui l’identificazione di due dei tre balordi.