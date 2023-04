Anteprima nazionale con Filippo Giardina ai Notari E Comìc lancia “Tanganica - libero stato della risata“

Risate d’autore a Perugia con grandi novità per la stagione “Comìc Umbria“ organizzatat da Occhisulmondo e Aucma che dal suo inizio, lo scorso novembre, fino ad ha portato in scena oltre venti spettacoli, registrando quasi tutti sold out, con protagonisti stand up comedian d’eccellenza del panorama italiano. Questa sera il cartellone propone in prima nazionale assoluta il nuovo spettacolo di Filippo Giardina (nella foto) mentre fervono i preparativi per una grande sopresa: oltre alla stagione in atto, a primavera prenderà il via anche la prima edizione di “Tanganica - libero stato della risata“, festival sull’umorismo e di varie amnità che si terrà il 26 e 27 maggio in piazza Birago, organizzato in sinergia con l’assocazione MenteGlocale.

Intato per questa sera l’attenzione si concentra sulla Sala dei Notari: alle 21 Filippo Giardina salirà sul palco con il debutto assoluto di “Cabaret“, il suo undicesimo monologo satirico: uno spettacolo comico, coraggioso, trasgressivo, scorretto, che ha come fine ultimo l’alleggerire il pubblico dal peso del nostro tempo. "Cabaret – racconta Giardina – è un disincantato monologo di stand-up comedy che vuole prendere le distanze dalla comicità banale e improvvisata, e rivendica l’appartenenza alla storica tradizione della letteratura orale. Smaschera un essere umano sempre più solo nel proprio delirio egoico, incastrato in una tecnologia aleatoria che dipinge un futuro angosciante e spersonalizzato ed è un viaggio paradossale tra passato, presente e futuro condito da cattiverie gratuite e ingiustizie lessicali". Insomma, conclude, "più il mondo va a picco più solo una risata potrà alleviare il dolore del lento, ma inevitabile, inabissamento". Lo spettacolo è realizzato in collabotazione con Bpm Concerti, prevendite su circuito TicketItalia.