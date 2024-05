Annuncio pubblico della candidata : "Ho un tumore, sono in cura"

"Sono in cura da poco tempo a livello oncologico-senologico". Valeria Alessandrini, candidata umbra della Lega alle europee, ha annunciato pubblicamente la sua malattia. Lo ha fatto durante una conferenza stampa a per presentare i candidati. "In questi mesi è accaduta una cosa che accade spesso in molte famiglie" ha aggiunto, spiegando che intende occuparsi di sanità e di oncologia. "Mi voglio occupare di questo settore - ha detto Alessandrini - perché non solo lo sto vivendo ma sto capendo che esiste una grande comunità e tante sono le esigenze per tutte le donne e le persone che incontro al reparto di oncologia". "Mi sono chiesta se dovessi fermarmi ma ho deciso di non farlo. Posso fare politica in un partito che mette al centro la persona e posso dare una mano a tutti coloro che, come me, vivono questo momento– ha detto ancora Valeria Alessandrini illustrando la sua candidatura alle europee per la Lega – A Terni ci sono grandi professionisti a livello medico e anche umano" Con lei il segretario umbro del Carroccio, Riccardo Marchetti, e il vicesegretario federale Andrea Crippa. "Ringrazio Matteo Salvini e il mio partito - ha detto ancora Alessandrini -perché hanno dimostrato per l’ennesima volta fiducia nella mia persona e nel mio impegno. Fermarmi avrebbe significato chiudere le porte alla mia energia, che ancora ho e forse più di prima. Nonostante le cure a cui mi sottopongo ho la possibilità di fare politica e portare avanti la campagna elettorale. A livello governativo e quindi regionale mi sono messa in contatto con la presidente Donatella Tesei e l’assessore Luca Coletto, per dialogare con pazienti, associazioni, una realtà composita le cui istanze possono essere portare in Europa per aiutare il personale medico e le strutture, sostenere i fondi di ricerca e i nostri giovani che possono specializzarsi in ambito oncologico. Mi vedrete impegnata a fondo per tutti coloro che, come me in questo momento, vivono una battaglia". "Avere detto pubblicamente che ho un tumore al seno mi fa sentire libera. Il mio è un messaggio di speranza perché non c’è nulla di cui vergognarsi. Questa è un malattia e come tante altre va affrontata e curata", ha detto ancora. Ex assessora comunale e consigliere regionale, ex senatrice, Alessandrini è attualmente consigliere del ministro dell’Istruzione. Candidato con Alessandrini alle europee per la Lega nella circoscrizione Centro è l’imprenditore ternano Antonio Tacconi.