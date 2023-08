"Animali tenuti male a Terni: l'allarme dell'Enpa"

"Gli animali sono tenuti male". Lo denuncia in un post l’Enpa di Terni, che rilancia l’attenzione su un triste fenomeno che purtroppo ancora persiste, chiedendo il coinvolgimento dei cittadini e del personale istituzionale preposto. "In questi giorni di vacanze molti turisti sono venuti a passare dei giorni in Umbria – sottolinea la sezione ternana dell’ Ente nazionale protezione animali –. I nostri borghi sono bellissimi, i paesaggi da cartolina, le Cascate una meraviglia e potremmo continuare all’infinito. Ma arriva la nota dolente: gli animali sono tenuti male. Cani a catena, cucce fatiscenti, box angusti, acqua se presente verdastra, gatti lasciati liberi di riprodursi e di morire e anche qui potremmo continuare. Ci chiediamo se sia possibile che i residenti e le autorità dei luoghi non se ne accorgano? Che le persone che vengono da fuori debbano rattristarsi, passare il loro tempo a cercare aiuto e andarsene con il magone per quello che vedono? Non lasciamo un bel ricordo e sicuramente non la voglia di ritornare".

"Noi ci battiamo quotidianamente per migliorare le condizioni di vita di tanti animali ma non basta, non può bastare – aggiunge l’Enpa –. L’argomento va trattato nelle sedi istituzionali, dandogli il valore che merita cominciando anche con la formazione di chi deve vigilare. Noi volontari Enpa come i volontari di altre associazioni ci mettiamo l’anima, ma non è sufficiente".