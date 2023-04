“Andiamo a comandare“, il futuro è... giovane

"Andiamo a comandare: giovani che ce la stanno facendo tra media, internet e aziende” è il titolo dell’evento ideato da Angelini Industries all’interno del Festival del Giornalismo, che si terrà venerdì 21 aprile alle 17 all’Hotel Brufani. Gli studenti dell’Università di Perugia e dell’Università Politecnica delle Marche incontreranno quattro giovani protagonisti dell’editoria, della comunicazione e dell’imprenditoria per parlare di futuro e di crescita professionale, con l’obiettivo è favorire un dialogo tra giovani professionisti, che si stanno già facendo strada, e gli studenti che si preparano a entrare nel mondo del lavoro.

Intervengono Agnese Pini (nella foto), direttrice responsabile di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, Marta Basso, Top Voice di Linkedin 2020, comunicatrice e imprenditrice digitale, Daniele Francescon, co-fondatore della startup Serenis, piattaforma digitale per la psicoterapia online e Filipe Vieira, Head of PM Business Unit for Austria and Hungary di Angelini Pharma, una delle società operative del Gruppo Angelini Industries.

Dopo il racconto del loro percorso umano e professionale, i quattro protagonisti risponderanno alle domande degli studenti universitari, per generare un dibattito costruttivo sulle opportunità e sul ruolo che oggi i giovani possono rivestire anche come agenti di cambiamento.

Angelini Industries è un gruppo multisettoriale italiano presente in 21 Paesi nei settori della salute, tecnologia industriale e largo consumo