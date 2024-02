Ancora uno schianto fatale . La vittima è un 79enne. Ci sono anche due feriti gravi

Un altro incidente mortale bagna di sangue le strade regionali e in particolare quelle dell’eugubino-gualdese. Il bilancio è purtroppo pesante: nello scontro tra due auto, una persona è deceduta, un settantanovenne residente nelle Marche, alcune indiscrezioni parlano di Osimo quale comune di residenza, altre due ricoverate in codice rosso negli ospedali di Gubbio-Gualdo Tadino e Santa Maria della Misericordia di Perugia. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri lungo la SS318 nel tratto tra Valfabbrica e Casacastalda, purtroppo già tragicamente noto alle cronache. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una Fiat Panda ed un’automedica con due persone bordo, autista e medico. Alla guida dell’utilitaria, che viaggiava in direzione di Ancona, il settantanovenne marchigiano, deceduto sul colpo; devastanti le conseguenze dell’impatto, tali purtroppo da non consentire alcun intervento da parte del personale prontamente arrivato sul posto. Il conducente e il medico dell’automedica, che viaggiava verso Perugia, sono stati trasportati in codice rosso rispettivamente all’ospedale di Perugia e di Gubbio-Gualdo Tadino. Il primo ha subìto un politrauma, mentre il secondo la rottura di cinque costole ed una prognosi di trenta giorni. Attualmente si trova in osservazione breve intensiva. Nell’incidente è stata coinvolta anche un’altra vettura, una Fiat Punto bianca, che si dirigeva verso Ancona come la Panda, sopraggiunta nel momento dell’impatto non è riuscita ad evitare completamente l’urto, ma senza subire, stando alle informazioni, particolari conseguenze. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti rapidamente sanitari del 118, polizia stradale, vigili del fuoco, carabinieri oltre al personale Anas che ha prontamente provveduto a deviare il traffico sulla viabilità secondaria in maniera da consentire a sanitari e forze dell’ordine di operare in sicurezza per quanto riguarda i soccorsi, i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, il recupero delle auto incidentate. La transitabilità è stata ripristinata intorno alle ore 15. Un tratto stradale che è già stato teatro, poche settimane fa, di un altro incidente mortale. A perdere la vita, il 16 gennaio scorso, Claudio Martinelli, 63enne residente a Valfabbrica, ma originario di Gubbio.