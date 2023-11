Ancora emergenza

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci (foto), ha deliberato la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi che si sono verificati circa un anno fa (il 15 settembre 2022) nel territorio dei comuni di Gubbio, Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia. In quella occasione infatti i territori vennero colpiti pesantemente da una intensa perturbazione (che nelle Marche provocò dieci morti). Ci furono anche in quella zona dell’Umbria famiglie evacuate e strade chiuse con danni davvero pesanti. Tanti furono gli interventi dei vigili del fuoco e della Protezione civile con persone salvate, famiglie isolate e raggiunte con difficoltà.