Anche in Umbria la benzina vola verso i due euro

In poco più di due mesi il prezzo della benzina in Umbria è aumentato di 11 centesimi al litro, mentre quello del diesel è cresciuto di quasi venti centesimi. Il responso arriva dagll’ultima settimana di incrementi, in cui il prezzo del carburante è tornato a salire e in cui l’Umbria resta una delle regioni dove è aumentato di più. A sentenziarlo il sito del Ministero delle Imprese che ieri indicava il prezzo medio della benzina nel Cuore Verde pari 1,956 euro, contro 1,846 del primo luglio. Questo significa che per 40 litri si spendevano a inizio estate 73,84 euro (già un’enormità), mentre ieri servivano quasi quasi quattro euro e mezzo in più: 78,24 euro, una cifra impressionante. E va molto peggio, come visto, per il diesel che costava a inizio luglio 1,685 al litro, mentre ieri era salito a 1,862. Anche qui per 40 litri adesso si pagano 74,48 contro 67,40 euro e una differenza di ben sette euro. Naturalmente quello indicato è un prezzo medio e per fortuna si possono trovare distributori ove il costo del carburante è inferiore (basta collegarsi sul sito carburanti.mise.gov.it).