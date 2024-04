Anche Capossela e Galliano a UJ

Inaugurazione col botto per Umbria Jazz 2024 che completa il programma dell’Arena Santa Giuliana con un doppio, imperdibile set in scena venerdì 12 luglio alle 21: il New York Tango trio di Richard Galliano e Vinicio Capossela in ricordo di Sergio Piazzoli, grande e amatissimo promoter musicale perugino nel decimo anniversario della sua scomparsa.

Una serata stellare (biglietti in prevendita su Boxol e TicketOne), promettono gli organizzatori del Festival, all’edizione numero 51. Galliano, ricordano, ha cambiato il corso della storia della fisarmonica. Francese, virtuoso amatissimo dal pubblico italiano e di casa a Umbria Jazz, è anche l’unico fisarmonicista che abbia registrato per la prestigiosa etichetta di musica classica Deutsche Grammophon (dischi di Bach, Mozart, Vivaldi, Nino Rota). Ha inciso più di 50 album, ha collaborato con un numero impressionante di artisti e musicisti prestigiosi e ha avuto il grande merito di fare della fisarmonica uno strumento protagonista anche nel jazz e nel repertorio classico. All’Arena Santa Giuliana sarà con il New York Tango Trio, con Adrien Moignard, alla chitarra e Diego Imbert, al contrabbasso.

A seguire salirà sul palco principale di UJ Vinicio Capossela: in occasione del trentennale dell’uscita di “Camera a Sud“, il suo tour estivo “Altri tasti“ lascerà il posto ai “Vecchi tasti“, un concerto unico in cui verranno eseguiti i tredici brani del disco pubblicato nel 1994: un viaggio sul filo del tempo, che dal presente getta uno sguardo alle urgenze biografiche di trent’anni fa per capire che cosa sia poi questo amore di cui canzoni cantano. Il concerto sarà un omaggio a Sergio Piazzoli, che di Vinicio fu estimatore fin dall’inizio e amico, ed è organizzato in collaborazione con il Comitato “Per Sergio Piazzoli“ per le celebrazioni a dieci anni dalla morte. Un ideale ritorno a casa per il cantautore, che è stato ospite del Festival di Spoleto e di Umbria Jazz (una serata ai Giardini del Frontone, e nella band c’era anche Ribot) e che nel 2015 ha inaugurato la prima edizione del festival Moon in June, ideato proprio da Piazzoli.

Con la serata del 12 luglio, si completa il programma dell’Arena Santa Giuliana. E così sabato 13 sarà la notte della super star Lenny Kravitz (concerto già sold out), domenica 14 doppio set con Raye e Cha Wa, lunedì 15 grande jazz con il quartetto di Chris Potter, Brad Mehldau, John Patitucci e Johnathan Blake e con l’ensemble che schiera i principali musicisti delle orchestre di Gil Evans degli anni ’70 e ’80. E ancora martedì 16 riflettori su Lizz Wright e Hiromi, mercoledì 17 arrivano i Toto, giovedì 18 due grandi interpreti femminili, Fatoumata Diawara e Laufey e venerdì 19 spazio alle sonorità latine con Roberto Fonseca e Chucho Valdés. Sabato 20 sono attesi Veronica Swift e Nile Rodgers & Chic, il finale di domenica 21 luglio propone con un altro doppio set, con Djavan e la Pacific Mambo Orchestra.

Sofia Coletti