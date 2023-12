Amministrative 2024. Centrodestra unito

CASTIGLIONE DEL LAGO - Per le amministrative 2024 il centrodestra andrà unito anche a Castiglione del Lago. Sono i coordinatori comunali Francesca Traica (Fratelli d’Italia), Pierina Lodovichi (Forza Italia) e Paolo Terrosi (Lega), a comunicarlo, con una nota congiunta. "È dall’unità di intenti e dalla condivisione di un progetto comune che nascono grandi e valide alternative per la nostra comunità, che non conosce l’alternanza, essendo stata da sempre governata da Giunte di centro sinistra", dichiarano Traica, Lodovichi, Terrosi, che aggiungono "le prossime amministrative di primavera vedranno le forze di centro destra unite per il bene di Castiglione del Lago, in nome di quel cambiamento che è nostro dovere cercare di garantire ai nostri concittadini, dopo 5 anni di totale immobilismo amministrativo della Giunta Duca-Burico, che ci consegna un ente indebolito e indebitato. Siamo già al lavoro per definire alleanze e pianificare insieme la futura campagna elettorale, avendo ben presente l’importanza della scelta del nome che guiderà il nostro progetto politico per Castiglione del Lago, il candidato a sindaco che sarà, nei prossimi mesi, ufficialmente presentato".