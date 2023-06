"Amici per caso", al via a Terni le riprese del film

Terni, 23 giugno 2023 - Al via le riprese del film “Amici per caso”, del regista Max Nardari. Lo annuncia Umbria Film Commission. “La pellicola prodotta dalla Reset Production di Nardari , con produzione esecutiva della casa cinematografica umbra Ph Neutro Film e l’organizzazione di Sara Paolucci _ fa sapere Ufc _ uscirà nelle sale cinematografiche nel febbraio 2024 in occasione della festa di San Valentino (patrono di Terni ndr).

La preparazione del film ha ricevuto il supporto tecnico e logistico di Umbria Film Commission”. Il set si snoderà tra Villa Ronchini, Villa Centurini e Piazza Tacito. Nel cast il figlio di Giorgio Tirabassi, Filippo, e Filippo Contri, gli attori umbri Giulia Schiavo di Orvieto e Mirko Frezza di Spoleto, nonché Marina Suma, icona degli anni ’80 e ’90 e Daniel McVicar, noto per il suo ruolo di Clarke Garrison nella soap "Beautiful".“Questo film – afferma Max Nardari - racconta la storia di due ragazzi, uno gay e l’altro omofobo, interpretati da Filippo Tirabassi e Filippo Contri, apparentemente diversi tra di loro e che si ritrovano a convivere. Con il tempo impareranno ad apprezzarsi, ad aiutarsi e andare oltre le apparenze”.

Nardari aveva già girato a Terni il film “La mia famiglia a soqquadro”, con Marco Cocci, Bianca Nappi ed Eleonora Giorgi, andato in onda nel 2021 su Rai 1 in prima serata.