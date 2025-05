Amici della Musica, chiude il pianista Piemontesi

Sarà il pianista italo-svizzero Francesco Piemontesi (nella foto) a chiudere domani sera alle 20.30 al teatro Morlacchi la stagione della Fondazione Perugia Musica Classica e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Piemontesi sostituisce Hélène Grimaud, prevista inizialmente in cartellone, che ha dovuto cancellare il concerto per indisposizione.

Il pianista eseguirà la “Fantasia in do maggiore D. 605a“ (Graz) e i quattro “Impromptus D. 935“ di Franz Schubert insieme alla Sonata in si minore S. 178 di Franz Liszt. "Fare musica è per me come una seconda lingua – dice l’artista – quasi una necessità esistenziale. Non voglio intrattenere il pubblico, voglio farlo partecipare alle dimensioni più profonde della musica”.

Già vincitore nel 2009 della Fellowship del Borletti-Buitoni Trust, ospite fisso con le più importanti orchestre internazionali, nelle sale da concerto e nei festival di tutto il mondo, Piemontesi è stato di recente Artist in residence con l’Orchestre de la Suisse Romande, la Filarmonica di Dresda e il Festival Menuhin di Gstaad, anche se è saldamente ancorato sulle rive del Lago Maggiore in qualità di direttore artistico del Festival musicale Settimane Musicali di Ascona. Originario di Locarno, ha uno stile interpretativo caratterizzato da sensibilità, intimità e poesia, ma anche potenza e brillantezza.

Informazioni sui biglietti (anche per quelli già acquistati per il concerto di Hélène Grimaud) al numero 075.5722271 e sul sito perugiamusicaclassica.com