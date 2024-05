Ambulanza attrezzata per visite oncologiche a domicilio

TERNI "Un patto di collaborazione tra Lilt Terni e Comitato di Terni della Croce rossa permetterà all’associazione di raggiungere anche quei cittadini che non hanno la possibilità di raggiungere la sede della Lilt per effettuare visite mediche", lo annuncia il Cesvol. La Croce Rossa ha, infatti, messo a disposizione della Lilt e dei suoi medici volontari un’ ambulanza attrezzata come uno studio medico."Lo scopo - spiega la presidente Luigia Chirico - è di effettuare le stesse visite che abitualmente vengono svolte nello studio medico della nostra sede dai nostri medici volontari, avendo come unica differenza il fatto che non saranno i malati a venire da noi, ma saranno i nostri medici a raggiungere i cittadini dove abitano e ad effettuare le visite nel luogo dove verrà posizionata l’ambulanza-studio medico". L’idea nata grazie all’intuizione di Fiorella Ciani, coordinatrice Lilt Umbria e di Antonella Triassi vicepresidente della Lilt di Terni, coordinatrici del progetto insieme a Roberto Valeriani, coordinatore della Cri ternana, è stata già sperimentata con successo l’anno scorso.