’Amati Festival’ contro i disturbi alimentari

TODI - Torna in città "Amati Festival", charity event giunto alla seconda edizione e incentrato sulla sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare. I dettagli sono stati presentati nel capoluogo: dal 31 maggio al 1 e 2 giugno - inclusa la data della Giornata Mondiale d’azione dei disturbi alimentari nata nel 2015 - una ventina di eventi, tra talk, concerti e spettacoli che si svolgeranno nel centro storico, a partire dal Parco della Rocca e dal Nido dell’Aquila, principali palcoscenici dell’iniziativa promossa dall’associazione "Mi Fido di Te", dalla rete dei Centri DCA dell’Umbria della ASL Umbria1 e dall’associazione Vega. Una tre giorni che vedrà la partecipazione di protagonisti dello spettacolo a fare da testimonial e dare vita a performance ed incontri. L’organizzazione, che si avvale del patrocinio del Comune, nasce dalla cooperazione tra realtà di eccellenza che vedono il Centro di Palazzo Francisci antesignano nel settore, prima struttura pubblica in Italia ad aver focalizzato, oltre vent’anni fa, l’emergenza e ad aver messo a punto buone pratiche divenute punto di riferimento a livello internazionale. Ora questa nuova idea, quella di una manifestazione ludica e ricreativa, all’insegna dell’inclusività, finalizzata a sensibilizzare la comunità ma specialmente le fasce più giovani su tematiche rispetto alle quali l’informazione non è ancora sufficiente. È stata lanciata anche una raccolta fondi, intitolata "Nutrire la Consapevolezza".