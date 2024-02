Amare è... un gesto a fior di labbra. Quante foto davanti ai capolavori

Metti il giorno di San Valentino in Pinacoteca e baciarsi davanti alle opere di Raffaello e Signorelli. Numerose coppie di tifernati, turisti e amici hanno aderito ieri al contest fotografico #unapinacotecadibaci.

"Per San Valentino fotografati con la persona a cui vuoi bene", un invito per un’iniziativa che ha unito arte e amore in uno dei musei più belli dell’Umbria. In palio per la foto più votata c’è una visita guidata gratuita. "L’idea è stata quella di invitare per l’occasione a ingresso gratuito, gli innamorati e chi si vuole bene, a farsi una foto, un selfie in un punto di loro scelta della Pinacoteca" precisa Isabella Consigli, operatrice della cooperativa Il Poliedro che gestisce il museo insieme al Comune.

Tra i presenti anche due coppie di coniugi di Terni che (proprio nel giorno del patrono San Valentino) hanno raggiunto Città di Castello per visitare la Pinacoteca e partecipare al concorso: Daniela Ricci e Domenico Ripanti con Elisabetta De Paolis e Mauro Labbella hanno di fatto suggellato, con la loro presenza, una sorta di gemellaggio sul filo dei sentimenti e della bellezza: "Un’ iniziativa molto interessante nel nome dell’amore, dell’arte, della cultura e delle bellezze della vita", hanno dichiarato i visitatori ternani, dopo un bacio e un abbraccio di fronte alle opere del museo.

Tra gli altri qualche famiglia e alcune amiche, giunte per l’occasione "perché anche l’amicizia è pur sempre una forma d’amore…".

Del resto di tracce d’amore, a Palazzo Vitelli alla Cannoniera, che ospita la Pinacoteca ce ne sono tante. Venne costruito proprio in occasione del matrimonio tra il condottiero Alessandro Vitelli e Angela Paola Rossi di San Secondo Parmense e da sempre è collegato all’amore anche nel suo apparato decorativo.

"L’apprezzamento di turisti e visitatori verso questa iniziativa davvero originale conferma il ruolo dei musei, come luoghi della cultura, ma anche di vita quotidiana e ieri nella giornata speciale di San Valentino abbiamo fornito un motivo in più per visitarla", ha aggiunto, Michela Botteghi assessore alla cultura. Nel 2023 la Pinacoteca, anche grazie agli eventi collegati a Luca Signorelli, è stata visitata da oltre 9 mila persone, alle quali si aggiungono gli studenti delle scuole locali.