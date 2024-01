Amanda Knox pronta a raccontare la sua storia, in arrivo la serie tv su Hulu

Perugia, 10 gennaio 2024 – Amanda Knox è pronta a raccontare la sua storia, non solo davanti ai giudici di Perugia, ma anche sul piccolo schermo della tv americana. Hulu, il canale in streaming della Disney, è vicino a dare luce verde a una serie tv limitata in cui verrà narrata la vicenda giudiziaria (con relativi strascichi) della ex studentessa di Seattle condannata e poi assolta dall'accusa di aver ucciso nel 2007 la coinquilina britannica Meredith Kercher. Questo è quanto ha appreso il sito Deadline.

Amanda Knox avrà nella produzione collaboratori eccellenti: lavoreranno con lei Warren Littlefield di Fargo e Il Racconto dell'Ancella e la ex stagista del Sexgate, Monica Lewinsky. Si sta cercando l'attrice che interpreterà la parte di Amanda, riporta Deadline, secondo cui le riprese dovrebbero cominciare nei prossimi mesi. La sceneggiatura, firmata da KJ Steinberg (This Is Us), è basata sulla storia di Amanda Knox, dalla condanna nel 2009 alla lunga odissea per riacquistare la libertà.

La serie era da tempo tra le priorità di Hulu. Ne aveva anticipato qualcosa Lewinsky in ottobre senza peraltro entrare nei particolari. Nota per il suo attivismo contro le gogne mediatiche in cui lei stessa era finita al tempo della tempesta politica che portò al processo di impeachment dell'allora presidente Bill Clinton, l'ex stagista della Casa Bianca aveva annunciato in ottobre di essere entrata nel team di "una serie limitata su un'altra giovane donna che ha visto la sua vita decimata e fatta a pezzi sul palcoscenico mondiale, ma in qualche modo è riuscita a sopravvivere”. Monica era riuscita a riappropriarsi della vicenda che la rese famosa a soli 21 anni producendo la serie limitata di Ryan Murphy Impeachment: American Crime Story andata in onda su Fx e in streaming su Hulu.

Oggi madre di due figli, la 36enne Knox ha raccontato in prima persona la sua esperienza nel memoir del 2013 Waiting to be Heard. La storia dell'ex studentessa è stata al centro anche di un documentario su Netflix e nel film di Lifetime Amanda Knox: Murder on Trial in Italy.

A dicembre Amanda Knox aveva detto di esser pronta a tornare in Italia per difendersi dall'accusa di avere calunniato il musicista di origine congolese Patrick Lumumba nella fase iniziale dell'indagine sull'omicidio di Meredith. Un reato, quello di calunnia, che è costato all'americana una condanna (già scontata) a tre anni di reclusione ora annullata dalla Cassazione che ha disposto un nuovo esame degli atti a Firenze. “Non ho paura di tornare in Italia per difendermi, ero impreparata a 20 anni ma ora sono pronta. E voglio che i miei figli vedano cosa significhi battersi per la verità”, aveva scritto Amanda Knox su X.