Altro incidente in via Mattei: "A Spoleto servono dissuasori"

SPOLETO – Ancora un incidente in via Enrico Mattei, i residenti sollecitano il comune ad installare i dissuasori di velocità. La settimana scorsa un furgone è finito fuori strada e fortunatamente il conducente non ha riportato gravi conseguenze. Si tratta comunque dell’ennesimo sinistro lungo quella strada. "Via Enrico Mattei nella Località di San Nicolò – spiegano i residenti – é diventata una strada davvero pericolosa. Invitiamo l’amministrazione comunale a portare a compimento quanto promesso ormai da mesi circa la verifica della velocità dei mezzi che percorrono la strada a non meno di 70- 80 chilometri orari. Ciò nonostante sui margini della strada è installato da tempo il segnale che indica il divieto di superare i 30 km/h. I residenti quindi sollecitano il comune "ad installare i dissuasori prima che si verifichi un incidente mortale altresì a multare le auto che incautamente percorrono la strada in senso vietato".