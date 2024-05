Altro furto in piazza della Vittoria. I ladri vanno all’assalto del bar

Ancora un furto in piazza della Vittoria. Dopo il blitz dei ladri all’edicola Conti, questa volta ad essere preso di mira è il Piccolo Bar che, proprio come l’edicola, si trova sulla nuova rotatoria realizzata per regolare il traffico in ingresso in piazza Garibaldi. I malviventi sono entrati nel bar poco dopo le 22, forzando la porta d’ingresso principale ben visibile dalle auto in transito. Una volta all’interno hanno fatto razzìa dei pochi euro rimasti nella cassa e si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. A nulla è valso l’allarme collegato al sistema di videosorveglianza privata. Lo stesso bar aveva subito un furto simile circa un anno fa.

Il blitz arriva a poco più di una settimana dal furto, in piena notte, messo a segno nell’edicola che si trova sul lato opposto della stessa rotatoria. In quel caso i ladri avevano forzato una vetrina nel retro e una volta all’interno si erano impossessati di tutti i gratta e vinci ed i biglietti del pullman a disposizione per un valore di circa 10mila euro. Sempre di recente, nella stessa zona, ignoti sono entrati anche all’interno dell’agenzia immobiliare che si trova sotto agli archi di Porta Leonina. In questo caso però non trovando denaro hanno compiuto diversi atti vandalici. Tre furti in poco più di un mese a due passi dal comando della polizia municipale, ma per le indagini non possono essere disponibili le immagini del sistema di videosorveglianza, dismesso ormai da tempo e in attesa dell’intervento di riqualificazione programmato dal Comune ormai da diverso tempo. Nuove telecamere sono previste in diverse zone del centro storico e oltre a facilitare le indagini possono rappresentare un deterrente per eventuali furti o vandalismi.