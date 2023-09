Altri due feriti sulle strade. Liberati dalle lamiere della vettura ribaltata

Altri due feriti sulle strade dell’Umbria, in un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di ieri all’altezza della rotatoria del centro commerciale di Gualdo Tadino. Un’auto avrebbe sfondato una ringhiera per finire nel parcheggio sottostante, ribaltandosi. Questo lo scenario che si sono trovati di fronte i primi soccorritori. Nella vettura, ridotta ad un ammasso di lamiere, sono rimaste bloccate due persone. Sono stati i vigili del fuoco di Gaifana a soccorrere la coppia, che non senza difficoltà è stata estratta dall’abitacolo della vettura. I feriti hanno riportato diverse contusioni ma non sono ritenuti in pericolo di vita. Sono stati affidati alle cure del personale del 118 per il successivo trasporto in ospedale. L’esatta dinamica dell’incidente resta al vaglio dei carabinieri di Gualdo Tadino, che hanno eseguito i rilievi tecnici del caso.

Lotta ancora, invece, tra la vita e la morte l’ottantenne narnese ricoverato da sabato mattina all’ospedale Santa Maria di Terni. Nel terribile scontro tra due auto avvenuto all’altezza del cimitero della frazione di Nera Montoro, è deceduta la moglie dell’uomo, che viaggiava con lui. Le condizioni dell’ottantenne restano gravissime; la prognosi rimane riservata. Alla guida dell’altra auto coinvolta c’era un diciannovenne, uscito praticamente illeso dallo schianto così come gli altri giovani che erano in macchina con lui.

I due anziani coniugi erano stati portati d’urgenza dalle ambulanze del 118 nel nosocomio ternano, dove la donna purtroppo è morta poco dopo. Le condizioni del marito vengono ancora ritenute gravissime e i medici tengono sotto stretta osservazione l’evolversi del quadro clinico. Venerdì era stato un uomo di 87 anni a perdere la vita dopo essere stato investito da un’auto nella zona delle fonti del Clitunno, nel comune di Campello, dove era residente e conosciuto per la sua attività di ristoratore. Alla guida dell’auto un uomo, anche lui della zona, che si è fermato subito dopo l’investimento cercando di prestare i primi soccorsi. È quindi intervenuto anche il 118 ed era stato allertato l’elisoccorso ma per l’ottantasettenne non c’era stato niente da fare.