Alta formazione Economia e accise Iscrizioni ai corsi

Venerdì scadono i termini per la presentazione delle domande per partecipare ai due corsi di formazione permanente e continua frutto dell’accordo fra Università degli Studi e Agenzia delle Dogane. Si tratta del corso in “Economia e Accise: energia, alcol e gas naturale – un’analisi di settore per la qualifica di Esperto in Accise” e del corso in “Qualifica professionale ai fini AEO (Authorized Economic Operator)”. Info https:www.unipg.itdidatticacorsi-a-numero-programmatocorsi-di-formazione-permanente-e-continua