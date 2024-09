Allo stadio ’Bernicchi’ parte la manutenzione

CITTÀ DI CASTELLO – Un investimento da 130mila euro per lo stadio comunale ’Corrado Bernicchi’ che sarà interessato da un intervento di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico che riqualificherà completamente l’impianto calcistico principale del capoluogo. I lavori, che sono finanziati dallo Stato (e affidati alla ditta tifernate Cesaroni), inizieranno nelle prossime settimane e riguarderanno i locali posti al di sotto della tribuna, che ospitano spogliatoi e sale adibite all’attività sportiva. Sulla base del progetto messo a disposizione da Polisport (e redatto dagli ingegneri Cristiano Pecorari e Riccardo Rebiscini,): "Saranno installate una pompa di calore monoblocco ad alta temperatura per la produzione di acqua calda sanitaria, con la predisposizione per l’installazione di quattro pannelli solari, e due pompe per la tribuna, collegate a macchine interne per il riscaldamento e il raffreddamento dei locali spogliatoi", sono alcuni dettagli forniti dall’amministrazione comunale. Nell’intervento è previsto anche il completamento della recinzione sul quarto lato. "Dopo la stagione della riqualificazione del centro storico e delle scuole, che sta cambiando il volto della città e sta dando importanti risposte alle esigenze educative, culturali, sociali ed economiche della comunità, l’amministrazione comunale ha scelto di investire anche sull’impiantistica sportiva, che è un fiore all’occhiello", dicono il sindaco Luca Secondi e l’assessore Riccardo Carletti. Oltre alla piscina comunale, ora tocca allo stadio Bernicchi, "punto di riferimento per l’attività calcistica del territorio, ma anche per manifestazioni sportive ed eventi promossi dai cittadini".