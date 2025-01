All’Istituto “Mazzini“ parte l’indirizzo Scienze applicate

Ci sarà tempo dal 21 gennaio fino al 10 febbraio 2025 per le iscrizioni. Una buona notizia che permetterà alle scuole di svolgere un’ampia attività di orientamento e di concedere alle famiglie maggior tempo per una scelta ponderata e per conoscere anche l’opzione “Scienze Applicate“, nuovo indirizzo che partirà all’Istituto omnicomprensivo “Mazzini“ di Magione che dall’anno scolastico 2025-2026, fornirà allo studente competenze ancor più avanzate negli studi afferenti la cultura scientifico - tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni.

Sono tre gli open day in programma: domani dalle 10 alle 13, sabato 25 dalle 15 alle 18 e sabato 1 febbraio dalle 10 alle 13. Per le iscrizioni la procedura è online sul sito del Miur, a cui si accede dal sito della scuola. La segreteria, per supportare le famiglie nella compilazione delle domande, sarà aperta al pubblico domani e sabato 25 gennaio dalle 9 alle 13, come pure sabato 8 febbraio, sempre dalle 9 alle 13.