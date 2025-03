All’istituto ’Cassata-Gattapone’ corsi serali per il diploma in moda

GUBBIO – Importante novità annunciata dall’I.I.S. "Cassata-Gattapone", che per il 2025/2026 amplia la propria offerta formativa attivando il nuovo corso serale per il settore professionale di Moda. La proposta di questo nuovo indirizzo nasce da una crescente richiesta da parte delle aziende locali di figure professionali qualificate in un settore in costante crescita e di grande rilevanza economica per il territorio. Nel programma sono infatti incluse discipline fondamentali come laboratori tecnologici, tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, progettazione e realizzazione del prodotto, tecniche di distribuzione e marketing e anche storia dell’arte. Questo percorso, che partirà nell’ottobre di quest’anno, si aggiunge all’indirizzo già esistente di sistemi informativi aziendali del settore tecnico economico, offrendo un’ulteriore opportunità per gli studenti adulti che desiderano conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado. I corsi serali dell’istituto di istruzione eugubino si compongono di 20 ore settimanali su cinque giorni.