Allievi di Cerbara in visita al Commissariato Gli studenti della scuola elementare di Cerbara hanno visitato il commissariato di polizia di Città di Castello per una lezione sulla legalità. I poliziotti hanno spiegato ai bambini i valori civili come il rispetto delle regole, la solidarietà e l'inclusione. Al termine, i piccoli studenti hanno donato ai poliziotti biglietti con frasi celebri sulla legalità.