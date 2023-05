All’Emisfero arrivano le selezioni umbre per lo Zecchino d’Oro

Arrivano a Perugia le selezioni umbre per lo Zecchino d’Oro. L’appuntamento è per domani e domenica con orario dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 al Centro commerciale Emisfero in via Fiesole dove si terranno i casting riservati a piccoli cantanti per partecipare alle selezioni ufficiali dei solisti dello Zecchino d’Oro. L‘iscrizione è riservata alle bambine e ai bambini nati dal 2013 al 2020 che nelle due giornate potranno mettersi alla prova, scoprire l’emozione di cantare dal vivo e divertirsi tutti insieme. La partecipazione è gratuita.

Per diventare un piccolo solista dell’edizione 2023 del più celebre concorso canoro per bambini ci si può iscrivere sul sito ufficiale delle Zecchino d’oro ma è anche possibile presentarsi liberamente ai casting. Il tour delle selezioni in tutta Italia è organizzato in collaborazione con Wobinda Produzioni. I bambini che supereranno questa prima fase verranno poi riascoltati dalla Giuria dell’Antoniano in una nuova selezione che si terrà nel corso dell’anno.