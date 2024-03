Alle Ecoisole nuovi contenitori per la raccolta degli oli alimentari

CASTIGLIONE DEL LAGO - La Trasimeno Servizi Ambientali ha completato l’installazione di contenitori per la raccolta degli oli alimentari esausti. Gli speciali contenitori permettono il conferimento degli oli utilizzati in cucina: si tratta di olio di frittura, strutto e oli utilizzati per conservare gli alimenti nei vasetti. I nuovi contenitori stradali si vanno ad aggiungere a quelli già presenti nelle riciclerie. Nel territorio comunale di Castiglione del Lago sono in totale sei, utilizzabili 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana: nel capoluogo si trovano presso le due Ecoisole esistenti in via Leopardi (parcheggio Unicredit) e in via Piana (parcheggio centro commerciale "I Tulipani"); il terzo raccoglitore è posizionato in via De Nicola (zona centro commerciale "Agilla"). Gli altri tre sono a Pozzuolo in viale Milano (ingresso sud della scuola "Franco Rasetti") e Villastrada (vicino al cimitero), a fianco delle Ecoisole, mentre l’ultimo è a Sanfatucchio in via Poggio del Sole. Gli utenti potranno utilizzare liberamente gli appositi contenitori per conferire l’olio, raccolto a freddo e in bottiglie di plastica ben chiuse, bottiglie che, a loro volta, verranno poi indirizzate al recupero nella raccolta della plastica: Tsa raccomanda di non utilizzare recipienti in vetro. I contenitori in lamiera hanno una capacità di raccolta utile di 240 litri, con adeguato fondo a tenuta anti-sversamento. "Si tratta di importantissime novità, non solo gestionali – afferma l’assessore all’Ambiente Fabio Duca – ma anche per promuovere e di incentivare le buone prassi per la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti. Scelte che assieme alla sensibilità e l’attenzione manifestata dalla cittadinanza castiglionese, hanno consentito al Comune di Castiglione del Lago di divenire un punto di riferimento in questo tema per l’intera Umbria come evidenziato da Legambiente e Arpa Umbria in occasione della premiazione dei Comuni Ricicloni 2022 che ha visto, per i comuni sopra i 10.000 abitanti, assegnare il premio solo a Castiglione del Lago e Assisi".