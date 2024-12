Allarme spopolamento. Due bandi per il rilancio

GUALDO TADINO Rivitalizzare il centro storico, che si spopola sempre di più: molte attività commerciali hanno chiuso, molte case sono vuote. In più la crisi di varie aziende ha portato ad un calo demografico, tanto che il Comune è stato retrocesso tra quelli con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti. Per dare un contributo alla ripresa, l’amministrazione comunale ha emanato due bandi che sono stati illustrati dal sindaco Massimiliano Presciutti e dall’assessore Giorgio Locchi. Uno si chiama “Invito a Gualdo Tadino“, ha una dotazione di 30mila euro, prevede contributi del canone di locazione in favore di soggetti che si trasferiscono nel centro in un alloggio in affitto; queste le condizioni per fruirne: famiglie (sia nuove che già iscritte all’anagrafe) con richiedente di età sino ai 40 anni, contratto d’affitto minimo di 250 euro al mese, Isee tra i 9.360 ed i 40mila euro. L’altro bando, “Impresa al centro“ ( dotazione di 50mila euro); riguarda interventi migliorativi sulle attività produttive: 2mila euro per ognuna di quelle già esistenti; sino a 5mila per ogni attività nuova. Info sui siti del Comune. Domande entro il 30 novembre 2025. Alberto Cecconi