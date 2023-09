Allarme sicurezza lanciato dal Pd: "Serve più luce sui luoghi pubblici"

Un centro storico in cui sicurezza e decoro cominciano ad essere valori messi sempre più in discussione. Dopo la grave rissa sopra al parcheggio di via Roma tra ragazzi orvietani e un gruppo di nord africani ed i sempre più frequenti episodi di danneggiamento alle auto in sosta, la situazione preoccupa e si trasforma in un argomento di scontro politico. A parlare di allarme è il consigliere comunale del Pd, Federico Giovannini, che giudica inadeguata l’azione della Giunta comunale sul fronte della sicurezza e sollecita altri tipi di interventi. "Le cronache locali riferiscono di numerose azioni vandaliche su auto parcheggiate in zone di pubblica sosta in centro, allo scalo, a Ciconia , Sferracavallo e Morrano, nonché della recente rissa – dice Giovannini – . Oltre alle decantate ma inutili telecamere ’acchiappa crimine’ questa amministrazione non si è distinta per iniziative volte a incrementare la sicurezza attraverso, ad esempio, una più efficiente e intelligente illuminazione dei luoghi pubblici come parcheggi e giardini". Giovannini chiede "se la Giunta intende promuovere iniziative, congiuntamente alle forze dell’ordine, per intensificare l’azione di vigilanza dei luoghi pubblici, anche avvalendosi della polizia municipale, in orario serale e notturno". L’esponente del Pd sollecita un potenziamento dell’illuminazione pubblica, a cominciare dal piazzale del parcheggio di via Roma, che ha una illuminazione ancora carente. Un altro punto critico da tenere d’occhio è la zona del giardino pubblico di Orvieto scalo e quella dietro a viale Primo maggio, entrambe caratterizzate da insufficiente illuminazione. Giovanni propone di collocare luci a led e sistemi intelligenti di calibrazione del flusso che "consentono sia risparmi, sia di mitigare l’impatto rispetto alle abitazioni di fronte al piazzale".

Cla.Lat.