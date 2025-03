Allarme furti nelle abitazioni. Sventati due colpi in poche ore. Caccia alla banda di malviventi

È ancora allarme per i furti nelle abitazioni. Due i tentativi sventati dai carabinieri nelle ultime ore a Perugia. Entrambi avvenuti intorno alle 21, orario non classico per i furti, ma nella fascia oraria, che nel corso del tempo, ha dimostrato di essere area le più a rischio.

Il primo intervento da parte dei militari della sezione Radiomobile è avvenuto in via Guarducci, in seguito a una segnalazione al numero unico di emergenza. Qui, i carabinieri hanno rintracciato un’auto sospetta, priva di targhe e con alcune persone a bordo. All’arrivo dei carabinieri, gli occupanti della vettura sono scesi rapidamente e sono scappati a piedi. Sono in corso accertamenti sull’auto per individuare la sua provenienza e il possibile utilizzo in altri colpi.

Durante la perquisizione sul mezzo, sono stati rinvenuti e sequestrati, infatti, radio portatili, arnesi da scasso, materiale utilizzato per il compimento di furti e targhe, sia della stessa autovettura che di una seconda, risultate essere frutto di un furto denunciato alcuni giorni addietro in provincia di Ancona, segno evidente, secondo i militari dell’Arma, che stessero per preparare la consumazione di ulteriori azioni delittuose.

Nel secondo episodio, i carabinieri della sezione Radiomobile sono giunti in via Gualtiero. Alla vista dell’equipaggio a bordo della gazzella i malviventi si sono dati alla fuga, non riuscendo a portare a termine il colpo e facendo perdere le proprie tracce mentre erano in corso le ricerche con il supporto di personale della questura e del comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo ed era presente una pattuglia di vigilanza.

Nella circostanza, i ladri, riferisce il comando provinciale dei carabinieri, hanno tentato di ostacolare l’azione ravvicinata dei militari lanciando al loro indirizzo oggetti presi nell’abitazione.