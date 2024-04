All’aeroporto con cinque coltelli. Donna fermata al check-in e denunciata dalla polizia

Cinque coltelli in valigia. Pronta per partire in aereo, ma bloccata al varco dell’aeroporto internazionale “San Francesco di Assisi“ al momento dell’imbarco. La viaggiatrice, una donna di 47 anni, è stata denunciata per questo motivo. Secondo quanto ricostruito, la scoperta del bagaglio illecito è avvenuta proprio in occasione del check-in. Il controllo della valigia, destinata alla stiva, infatti, ha evidenziato la presenza della “collezione“ di lame. Dopo il primo accertamento strumentale, sono stati gli agenti dell’ufficio di polizia dell’aeroporto a verificare concretamente la presenza dei coltelli con la perquisizione. La 47enne è stata trovata in possesso di tre coltelli di oltre 25 centimetri e due coltellini in metallo di 9 centimetri.

Sentita in merito al possesso delle armi bianche, la donna non ha saputo fornire una valida motivazione, né un titolo idoneo al trasporto. Per questo motivo, al termine delle attività di rito, gli agenti l’hanno denunciata per possesso di oggetti atti ad offendere; i coltelli, invece, sono stati sottoposti a sequestro. L’attività di controllo allo scalo aeroportuale, nel corso degli ultimi anni, si è particolarmente intensificato a fronte dell’aumento del traffico da e per il San Francesco di Assisi. Voli che impegnano lo scalo per tutto l’anno e, di conseguenza, necessitano di un’attività di monitoraggio permanente. In particolare, per quanto riguarda il trasporto di stupefacenti o di denaro contante al di sopra del limite di legge. Non mancano poi sequestri per prodotti alimentari trasportati irregolarmente. Per arrivare, poi, a una dotazione anomala di coltelli come nell’ultimo caso accertato.

elleffe