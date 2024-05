“Alla scoperta dell’opera“ con bambini e famiglie

Il format dei “Concerti per Grandi e Piccini” affronta un nuovo genere: l’opera. Per la stagione organizzata dall’associazione Musicittà domani all’Auditorium Santa Cecilia di via Fratti va in scena con due recite, alle 10.30 e alle 17, lo spettacolo “Alla scoperta dell’opera: Livietta e Tracollo“ per per soli, voce narrante e quartetto.

Da una rielaborazione dei celebri intermezzi di Pergolesi nasce uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, ricco di musica, magia, canto, travestimenti, teatro e colpi di scena con protagonisti Noemi Umani, soprano, Davide Peroni, baritono, Caterina Fiocchetti, attrice, Azusa Onishi, violino, Valentina Palazzari, violino, Ermanno Vallini, violoncello, Eugenio Becchetti, clavicembalo e Carmen Cicconofri, direzione (insieme nella foto).

In questa speciale versione dell’opera buffa, i più giovani avranno l’opportunità di avvicinarsi al teatro d’opera mentre partecipano attivamente alla messa in scena di Livietta e Tracollo di Pergolesi. Il “Concerto per Grandi e Piccini“ è concepito come una lezione-concerto interattiva, pensata per coinvolgere tutte le fasce d’età, con particolare attenzione ai più piccoli, incoraggiandoli ad ascoltare in modo attivo.

Lo spettacolo sarà arricchito da incantesimi, canti, travestimenti e duetti, offrendo un’esperienza ricca di musica e colpi di scena per tutta la famiglia ed è consigliato per bambini dai 4 anni in su, accompagnati da un adulto. I biglietti costano 7 euro per bambini e 10 per adulti, con prevendite su www.eventbrite.it.